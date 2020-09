Rai - Vecino-Napoli, ad oggi trattativa bloccata: l'Inter chiede troppo

Matias Vecino, centrocampista dell'Inter potrebbe essere il sostituto di Allan. Secondo il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli, l'uruguaiano è stato proposto dall’Inter al Napoli, ma le condizioni dei nerazzurri in questo momento non sono accettate dal club azzurro. L'Inter, infatti chiede un prestito con l'obbligo di riscatto per 18 milioni, De Laurentiis non si vuole impegnare visto anche il problema al menisco del centrocampista. Infatti Vecino dovrà stare fermo almeno fino a inizio novembre.