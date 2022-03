Repubblica - Contatti per una partnership tra ADL e la Elysian Park: i dettagli

Possibili novità importanti all'orizzonte per il Napoli. Il retroscena lo rivela il quotidiano Repubblica che scrive

Possibili novità importanti all'orizzonte per il Napoli. Il retroscena lo rivela il quotidiano Repubblica che scrive: "Contatti per una partnership tra Aurelio De Laurentiis e la Elysian Park, sedi a Los Angeles, New York e Londra. Si tratta di una società di investimento privata che collabora con imprenditori che operano in sport, tecnologia e intrattenimento". Nel team della società, tra gli altri, anche Magic Johnson, ex fuoriclasse della Nba.