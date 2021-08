Sky - Anguissa sta già svolgendo le visite mediche col Napoli!

Visite mediche in corso a Roma per Anguissa, prossimo centrocampista del Napoli. Accordo col Fulham in prestito con opzione di riscatto fissato a 10 milioni. Il Napoli ha accelerato per regalare a Spalletti il giocatore che serviva per completare l'organico. Anguissa, anni 25, trascorsi con Marsiglia e Villarreal, sarà pronto per mettersi a disposizione del tecnico dopo aver completato le visite mediche.