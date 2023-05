Sky - Coinceicao obiettivo serio: in lista restano Italiano e Thiago Motta

Stando a quanto riferito da Sky Sport, Sergio Coinceicao è un obiettivo serio per la panchina ed è il nome preferito all'estero.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Stando a quanto riferito da Sky Sport, Sergio Coinceicao è un obiettivo serio per la panchina ed è il nome preferito all'estero. Il tecnico portoghese ha aperto alla possibilità e l'offerta degli azzurri è di 6 milioni di euro lordi (con decreto crescita arriverebbero a 4 netti). In lista restano anche Italiano e Thiago Motta che in Italia sono i favoriti.