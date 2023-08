Sky - Colpo Cajuste, già oggi le visite mediche: svelate le cifre

La redazione di Sky Sport fa sapere che ci sono conferme per l'arrivo dello svedese che oggi, mercoledì 9 agosto, farà le visite mediche con gli azzurri

Come riportato dal quotidiano francese Footmercato e dal giornalista Santi Aouna, il Napoli ha chiuso per il centrocampista classe 1999 Jens Cajuste. La redazione di Sky Sport fa sapere che ci sono conferme per l'arrivo dello svedese che oggi, mercoledì 9 agosto, farà le visite mediche con gli azzurri. Affare per il Napoli da 12 milioni.

