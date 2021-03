Sky - La tensione continua: oggi Gattuso ha allontanato Mario Rui dall'allenamento

C'è tensione in casa Napoli. Dopo il pareggio di ieri in campionato contro il Sassuolo, secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, ci sono animi tesi in casa azzurra. Durante la seduta odierna di allenamento, mister Gennaro Gattuso ha allontanato Mario Rui dal terreno di gioco. Il portoghese è stato ritenuto colpevole di un atteggiamento giudicato eccessivamente svogliato durante la seduta. Comportamento che non è piaciuto al tecnico calabrese, che ha mandato il terzino a fare la doccia anzitempo.