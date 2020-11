Sportitalia - Allenamento facoltativo svolto da tre azzurri, alta tensione in vista del Milan

In queste ore stanno rientrando tutti gli azzurri impegnati nelle rispettive nazionali. Le ultime da Castel Volturno le ha riportato Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono andati via da poco Mertens, Di Lorenzo ed Insigne che hanno svolto una seduta straordinaria. Si sono allenati con un lavoro personalizzato, arrivati nel tardo pomeriggio a Castel Volturno. C'è alta tensione e voglia di allenarsi da parte dei calciatori, questo era un allenamento facoltativo. Questa loro presenza a Castel Volturno, in un allenamento che non era stabilito, fa pensare quanto sia alta la tensione e la voglia di fare bene in questa sfida che vale tanto contro il Milan".