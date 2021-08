I tre rinforzi che Spalletti attende per avere un organico completo

A due settimane dalla fine del mercato, Luciano Spalletti resta (ancora) in attesa del completamento dell'organico. Mediaticamente l'attenzione è rivolta alla situazione di Lorenzo Insigne, lontano dal rinnovo del contratto e destinato ad avvicinarsi alla scadenza di contratto fissata per la prossima estate, ma il tecnico del Napoli è stato chiaro pubblicamente, mostrando preoccupazione quasi esclusivamente per la lunghezza dell'organico per le tre competizioni: "Le competizioni sono più di una, il livello di intensità non permette di esserci sempre. Ci vuole una rosa che possa permettere di sostituire qualche calciatore durante le partite", le parole dopo l'ultimo test del pre-campionato contro il Pescara.

LE PRIORITA' - Si parte dal terzino sinistro, casella vuota da tempo a causa dei problemi fisici di Ghoulam, e che stavolta è priva anche di Hysaj che s'è adattato negli ultimi tempi da quel lato. Il solo Mario Rui non può bastare, così come la possibilità di spostare Di Lorenzo o il giovane Zanoli da quel lato. L'altra urgenza riguarda la mediana: in organico manca un incontrista per sostituire Bakayoko e l'infortunio di Demme ha solo accentuato le difficoltà lasciando Spalletti con una mediana quasi esclusivamente di qualità e che il tecnico fatica ad assembleare. Con l'addio di Maksimovic e quello in prestito di Luperto, la terza priorità è diventata quella del centrale difensivo: già in ritiro Spalletti s'è trovato a fare i conti con le fragilità muscolari di Manolas, restando solo con Rrahmani e Koulibaly (e quest'ultimo avrà anche la Coppa d'Africa a stagione in corso). Inevitabile un rinforzo in difesa, addirittura due se dovesse partire uno tra Manolas e Rrahmani, tra i pochi big ancora chiacchierati in uscita