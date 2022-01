Tuttosport - Accordo con Reinildo Mandava per giugno: due le alternative

Caccia all’esterno sinistro per il Napoli. Il club partenopeo ha chiesto informazioni all’Ajax per Nicolas Tagliafico per questo gennaio, mentre come alternativa ci sarebbe Fabiano Parisi dell’Empoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il club partenopeo inoltre avrebbe raggiunto l’accordo con Reinildo Mandava del Lille, ma per l’esterno mancino 27enne si dovrebbe aspettare giugno visto che l’ultimo slot da extracomunitario è stato riempito da Tuanzebe.