Tuttosport su Osimhen: "Per quanto tempo ADL potrà permetterselo? Già fissata cifra per cessione"

Osimhen-show dopo la rete alla Roma. Tutti ne parlano e tutti elogiano l'attaccante nigeriano, il quotidiano Tuttosport si domanda "per quanto tempo ancora il Napoli potrà permettersi un simile fenomeno?" in riferimento alla corte inglese per Osi. Già in passato Manchester United e Newcastle si erano interessati al giocatore e, come si legge, già allora De Laurentiis fu chiaro e spiegò che non si sarebbe mosso per meno di 100 milioni di euro.