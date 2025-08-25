Hojlund, il Napoli vuole chiudere! Sky: "Giornata importante, parti sempre più vicine"
Giornata chiave per Rasmus Hojlund. Il Napoli spinge sull’acceleratore per l'obiettivo principale per l’attacco dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo è in costante contatto con il Manchester United per avvicinarsi alla chiusura dell’operazione. Ne scrive Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X.
"Napoli, oggi giornata importante per Hojlund: gli azzurri vogliono avvicinarsi sempre più alla chiusura per l'attaccante del Manchester United" spiega Di Marzio.
.@sscnapoli, oggi giornata importante per Hojlund: gli azzurri vogliono avvicinarsi sempre più alla chiusura per l'attaccante del @ManUtd @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 25, 2025
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
