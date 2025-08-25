Ultim'ora Atalanta-Musah libera Brescianini-Napoli! Sky: “Le due operazioni sono collegate!”

Atalanta e Napoli e Milan sono le protagoniste di un incastro a centrocampo che coinvolgerebbe Brescianini, Musah, ma anche Fabbian. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale: "Nella mattinata di lunedì 25 agosto ci sono stati contatti tra Atalanta, Napoli e Milan per le operazioni legata a Brescianini e Musah.

Nello specifico, se i nerazzurri dovessero avere l’approvazione dal Milan per la partenza dello statunitense, allora lascerebbero partire Brescianini verso Napoli. Le due operazioni sono dunque una legata all’altra, con i rossoneri che andrebbero poi alla ricerca di un nuovo centrocampista" spiega l'esperto di mercato di Sky Sport. Il giro di centrocampisti coinvolgerebbe anche Fabbian, che andando al Milan libererebbe Musah.

