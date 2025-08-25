Il Napoli cerca la quadra dei conti, Rai: congelato Juanlu, Brescianini alternativa ad Elmas

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle trattative del Napoli: "In base alla cifra che verrà spesa per Hojlund, il Napoli dovrà fare i suoi conti. Perché ha congelato l’arrivo del terzino destro, Juanlu, bloccando le dismissioni di Zanoli all’Udinese, perché costa 18 milioni.

Con il Lipsia continua a chiedere Elmas, ma lo vuole solo in diritto e non in obbligo, per non cercare di forzare troppo la mano su bilancio. L’alternativa a Elmas è Brescianini dell’Atalanta, vecchio pallino di Manna. Ma questo è legato a Musah, se il Milan dismette l’americano e lo dà all’Atalanta, il Napoli può prendere anche Brescianini”.