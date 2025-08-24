"Pagliacci ovunque", lo sfogo social di Boniface dopo il dietrofront del Milan

"Pagliacci ovunque". L'attaccante nigeriano Victor Boniface non ha preso benissimo la fumata nera col Milan, che lo ha prima sedotto portandolo in città e poi abbandonato dopo le visite mediche perché non convinto circa il suo stato fisico e l'operazione con il Bayer Leverkuesen in generale.

Il centravanti, rientrato a Leverkusen dopo la mancata firma sul contratto coi rossoneri, si è sfogato sui social con una polemica 'storia' su Instagram. Da verificare, ovviamente, se il commento fosse davvero rivolto al Milan, ma Boniface non può sicuramente essere contento di come sono andate le cose col club rossonero.