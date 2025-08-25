Sky, Bergomi: "Il Napoli e un'altra squadra mi hanno colpito per tecnica, velocità e voglia"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha commentato la prima giornata di Serie A soffermandosi sulle vittorie del Napoli di Antonio Conte e del Como di Cesc Fabregas: "Il Napoli per un verso ed il Como per un altro, mi hanno colpito per la loro tecnica, la velocità e la voglia che ci mettono, quando scendono in campo e devono affrontare gli avversari".

