"Insigne capuzziello", l'articolo di Gazzetta fa infuriare i napoletani e viene cancellato il tweet

"Capuzziello". E' così che La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online definisce Lorenzo Insigne dopo il 'Vai a cagare' indirizzato ieri all'arbitro Massa. In un articolo pubblicato online Mimmo Malfitano, passando in rassegna i precedenti sfoghi in campo di Lorenzo sia con la maglia del Napoli che con quella della Nazionale, spiega che "L'espressione è tipicamente napoletana e viene associata alla persona che cerca di far valere le proprie ragioni con atteggiamenti arroganti e prepotenti. Ecco, in alcune circostanze, Insigne si è comportato in questa maniera e quel suo modo di fare è stato persino apprezzato, associandolo ad un carattere deciso".

SOCIAL IMBUFALITI - L'articolo non è passato inosservato e da Napoli sono arrivate puntuali le proteste. I tifosi si sono scagliati contro la Rosea, ricordando come anche tanti altri calciatori hanno fatto di peggio (vedi Bonucci). Il quotidiano, vista la baraonda scatenatasi, ha deciso di eliminare il tweet con il link dell'articolo, senza però eliminarlo dalla sua web edition.