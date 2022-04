Juan Jesus a Dazn: "Stadio pieno dà sempre una spinta in più, è bellissimo!"

TuttoNapoli.net

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Roma, posticipo della 33esima giornata di Serie A: "Ho già giocato in tanti stadi sempre pieni, a Wembley, all'Olimpico e ora al Maradona. Lo stadio sempre pieno è una spinta in più, è sempre più bello perché se vinci ci sono 50-60mila persone che sono contente. Proveremo a fare del nostro meglio, dal mio punto di vista non esiste alcun fattore Maradona". Fin qui, delle sei sconfitte incassate in campionato ben cinque per il Napoli sono arrivate tra le mura amiche.