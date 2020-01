KKN - Il Napoli forte su Castrovilli: colpo possibile a giugno, la situazione

Mentre il Napoli ha ufficializzato nelle ultime ore l'acquisto di Stanislav Lobotka, ecco che c'è un nome che può ritornarre nell'orbita azzurra: si tratta di Gaetano Castrovilli (22): come riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, Castrovilli piace tantissimo al Napoli e non da oggi. La richiesta della Fiorentina, al momento, non è pareggiabile. La concorrenza è particolarmente agguerrita. Il tentativo - riporta Kiss Kiss - è per giugno, non per gennaio visto che sono già arrivati Demme e Lobotka.