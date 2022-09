Klopp a Prime: "Che emozione giocare qui, c'è un tifo particolare e non sarà semplice"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, prima della sfida di Champions League con il Napoli è intervenuto al microfono di Amazon Prime Video

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, prima della sfida di Champions League con il Napoli è intervenuto al microfono di Amazon Prime Video: "E' sempre un'emozione arrivare qua, soprattutto in un posto difficile in cui giocare. Non sarà semplice, sappiamo che qui c'è un tifo particolare che può spingere la squadra avversaria. Stasera sarà uno step importante per noi, per switchare in questa stagione. Il Liverpool deve tornare ad essere sé stesso".

Tedesco e Tuchel sono stati esonerati: per gli allenatori è sempre più difficile legarsi a lungo a un club. "Purtroppo a volte i proprietari dei club possono essere nervosi e impazienti".