L'errore sul mercato che è stato evidente contro il Braga

Il Napoli ha concluso il mercato con l'arrivo di Lindstrom. I tifosi invocavano un altro centrocampista ma la società ha scelto di restare così. Tradotto: a Braga, con Cajuste out, a centrocampo gli unici ricambi erano Elmas, un esterno offensivo, e Gaetano. Infatti Garcia nel finale ha puntato su Natan per le palle alte dato che non aveva altre soluzioni in mediana oltre al forte ex Primavera che però ha altre caratteristiche. Serviva in quel momento un giocatore fisico e di personalità.

La mente va a gennaio quando ci sarà la Coppa d'Africa e quando Anguissa mancherà. Cajuste sarà promosso titolare ma in panchina, con Demme fuori rosa, non ci sarà nessuno in grado di sostituirlo. A meno che non si intervenga col mercato proprio a gennaio.