L'infortunio di Anguissa è un mistero: nessun aggiornamento dal Napoli, sui social solo un indizio

Che fine ha fatto André-Frank Zambo Anguissa? A inizio settimana è arrivata la comunicazione da parte del Camerun: "Non potrà prender parte agli impegni in nazionale a causa di un infortunio". Non è stato specificato di che problema si tratti, ma nel finale di Napoli-Udinese il centrocampista ha lasciato il campo toccandosi all'altezza degli adduttori.

Il silenzio del Napoli

Tutti si aspettavano di avere notizie più approfondite dal Napoli, come accaduto per Giovanni Di Lorenzo, nei giorni successivi. Così non è stato. Anzi, non solo non è arrivata alcuna nota ufficiale in merito, ma il nome di Anguissa non viene fatto neanche nei quotidiani report da Castel Volturno, in cui solitamente si danno dettagli sugli infortunati. In più, non appare neanche nelle foto aggiunte a corredo. Un mistero.

L'indizio su Instagram

L'unico aggiornamento che abbiamo sulle condizioni dell'ex Villarreal, ad oggi, ci giunge direttamente dal suo account Instagram. "Facciamo di tutto per tornare il prima possibile", scrive il giocatore come didascalia di uno scatto in cui un membro dello staff medico gli massaggia la gamba. Un problema, quindi, c'è. Pertanto la domanda nasce spontanea: a Bergamo ci sarà o no?