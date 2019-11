La Juve 'contro' il Napoli: se gli azzurri passano come primi, Sarri rischia di affrontare i Reds

La Juve è contro il Napoli, l'Inter tifa Napoli. La motivazione è aritmetica e riguarda le combinazioni delle varie classifiche dei giorni di Champions League. Se il Napoli conclude al primo posto il Gruppo E, infatti, il Liverpool secondo potrebbe incrociare agli ottavi la squadra di Maurizio Sarri (prima dopo aver dominato il proprio raggruppamento) e non l'Inter che, in caso di qualificazione, passerebbe solo come seconda, evitando dunque di affrontare la formazione di Klopp (che comunque dovrà non perdere a Salisburgo all'ultima giornata). Calcoli e strategie da considerare alle porte degli ultimi novanta minuti della competizione.