La strigliata di Gattuso alla squadra: "Prossime gare non diventino una scampagnata!"

Dopo il k.o. contro l'Atalanta a Bergamo, Rino Gattuso è apparso ai microfoni delle televisioni visibilmente arrabbiato. All'allenatore azzurro non è andato giù l'atteggiamento assunto dalla sua squadra nel secondo tempo al Gewiss Stadium e, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha visto segnali di cedimento fisico.

LA STRIGLIATA - Per questo il tecnico calabrese è intervenuto con energia, al fine di evitare che gli errori commessi giovedì possano commettersi di nuovo oggi con la Roma e nelle prossime partite. D'altronde manca ancora un mese di campionato e il Napoli, anche senza grossi obiettivi, dovrà onorarlo. “Facciamo in modo che le prossime partite non diventino una scampagnata”, ha detto Ringhio strigliando la squadra: vuole che nessuno molli la presa.