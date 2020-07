Gattuso a Dazn: "Gara buttata, l'Atalanta non ha mai tirato e ci siamo fatti gol da soli! Poi invece di giocare ci lamentavamo..."

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta rimediata sul campo dell'Atalanta è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo commesso uno-due errori e abbiamo cominciato a chiacchierare invece di stare sul pezzo. Ce li siamo fatti da soli i due gol. Sono molto arrabbiato. L'Atalanta oggi ha fatto poco rispetto al solito, il primo gol ce lo siamo fatto da solo. Non mi è piaciuta la mentalità: troppe chiacchiere, dovevamo pensare a fare meglio. Ma la squadra ha fatto ciò che doveva negli altri frangenti".

Ha cambiato tutti gli attaccanti: come mai?

"Qualitativamente abbiamo sbagliato tanto, dobbiamo fare molto meglio. Non ero contento per come avevamo sviluppato il primo tempo proprio per questo motivo".

Sugli errori del secondo tempo:

"L'errore ci può stare, ma è quanto accaduto dopo l'errore. Abbiamo cominciato a parlare invece di giocare, in questo momento non possiamo mollare. Non voglio cali di tensione, nemmeno a livello comportamentale. Dopo i due gol subiti la squadra ha pensato solo a lamentarsi invece di giocare".

Come arriverete al Barcellona?

"Prima del 7-8 agosto non si gioca e noi dobbiamo arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Farà caldo, sia per noi che per gli altri. Dobbiamo arrivarci bene e preparare bene le partite. Oggi non ricordo un tiro in porta dell'Atalanta, che è una squadra che di solito schiaccia le avversarie. Sono arrabbiato perché avevamo la partita in mano e l'abbiamo buttata".

Ora punti al Barcellona o pensi prima al resto?

"Mancano 36 giorni, non posso pensarci adesso. Queste partite ci aiuteranno a correggere le cose in cui siamo carenti. Non possiamo regalare niente a nessuno, abbiamo il dovere di fare le cose perbene. E' vero che siamo a 15 punti, ma ora non è importante. E' importante creare una mentalità vincente".