Le probabili formazioni di Lecce-Napoli: un cambio per reparto, a destra Raspa o Lindstrom?

Dopo la vittoria spettacolare sull'Udinese, il Napoli è chiamato a dare seguito a prestazione e risultato sul campo tutt'altro che semplice del Lecce

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A caccia della continuità. Dopo la vittoria spettacolare sull'Udinese, il Napoli è chiamato a dare seguito a prestazione e risultato sul campo tutt'altro che semplice del Lecce di D'Aversa, autore di un ottimo inizio di stagione e che non a caso si presenta alla sfida ai partenopei con gli stessi punti in classifica. Per la squadra di D'Aversa nell'ultimo turno è arrivato il ko sul campo della Juventus, il primo e finora unico della loro stagione. Gli undici punti in classifica sono frutto delle 3 vittorie su 3 in casa contro Lazio, Salernitana e Genoa e dei pareggi esterni a Firenze e Monza. Di contro il Napoli fuori casa in campionato finora ha balbettato: una sola vittoria a Frosinone, non andando oltre il pari invece contro Genoa e Bologna.

Le ultime sul Lecce

D'Aversa deve fare a meno degli infortunati Banda e Dermaku oltre allo squalificato Kaba. Davanti a Falcone linea con Pongracic e Baschirotto al centro, Venuti a destra e Gallo a sinistra favorito su Dorgu nella logica dell'alternanza. In mediana Blin (favorito su Oudin), Ramadani e Rafia mentre in attacco Almqvist e Strefezza dovrebbero agire esterni con Krstovic punta.

Le ultime sul Napoli

Garcia dovrebbe ruotare qualche elemento dopo lo sforzo con l'Udinese ed in vista del Real Madrid. In difesa solita alternanza con Olivera nella linea con Natan-Ostigard obbligati e Di Lorenzo a destra. In mediana Cajuste (o Elmas) potrebbero far rifiatare Anguissa nel teretto con Lobotka e Zielinski sostituito al 70' con l'Udinese. In attacco Kvara ed Osimhen (sostituito al 63') e chance per Raspadori o Lindstrom con Politano che potrebbe partire dalla panchina.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Ballottaggi: Blin-Oudin 55%-45%, Gallo-Dorgu 55%-45%

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Zielinski, Lobotka, Cajuste; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Ballottaggi: Raspadori-Politano/Lindstrom 55%-45%, Cajuste-Anguissa 51%-49%

ARBITRO: Pairetto (Meli – Alassio, IV: Collu, VAR: Paterna, AVAR: Doveri)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net