Ultim'ora Sky - Il Napoli sogna De Bruyne, il nodo non è economico: i dettagli

Nel post-partita di PSG-Arsenal su Sky Sport il giornalista Sky Gianluigi Bagnulo ha riferito altri dettagli della trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne: "Il Napoli sta provando il colpo Kevin De Bruyne. Al momento è un sogno lontano e complicato. C’è la concorrenza del Liverpool, che sta provando a convincere il giocatore a restare in Premier. Più defilato sul belga c’era anche l’Aston Villa e ci sono delle offerte dalla MLS da parte dei Chicago Fires, ma De Bruyne vuole rimanere in Europa per dimostrare al City che ha fatto un grosso errore a non rinnovargli il contratto. Ne avevano parlato ad inizio anno, poi sono arrivati gli infortuni, qualche acciacco fisico che per un ragazzo di 33 anni sono anche normali, da lì De Bruyne e City si sono sempre più allontanati fino a quando non ha fatto quel famoso annuncio dicendo che avrebbe lasciato il club.

Il nodo non è economico ma familiare, perché i suoi tre figli sono nati a Manchester. La sua principale preoccupazione è sistemare nel modo migliore possibile la famiglia. Tanto quindi passa dalla moglie Michelle che ha sposato a Sorrento, con compare di nozze Dries Mertens. A Napoli gioca Romelu Lukaku, uno dei suoi migliori amici. Quindi ci sono anche dei punti positivi tra De Bruyne il Napoli. Il Napoli è al lavoro per far avverare questo sogno, i contatti ci sono. Il Napoli ci sta provando, non è semplice, ma il solo fatto che il Napoli approcci un giocatore del genere dice tanto sulle ambizioni per le prossime stagioni del club. Molto passerà dalla scelta della moglie, dalla sistemazione, queste sono le principali preoccupazioni prima ancora che economiche”.