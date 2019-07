LIVE - Dimaro, Day 11: partitella a pressione e esercitazione attacco vs difesa, Inglese lascia il ritiro

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

11.30 - Chisura d'allenamento con gli attaccanti che devono girarsi e liberarsi dalla morsa di un preparatore alle spalle e calciare verso la porta.

11.20 - Alcuni azzurri lasciano il campo dopo l'esercitazione mentre alcuni concludono l'allenamento con dei tiri verso lo specchio.

11.15 - Tonelli rientra negli spogliatoi, dopo aver svolto lavoro differenziato per un colpo subito ieri.

11.10 - Diversi scambi di casacca, Ghoulam e Malcuit passano nella squadra che attacca

11.00 - Applausi per una grande imbucata di Zielinski per Younes che poi serve l'assist per Mertens.

10.55 - Ritmi alti con una squadra che attacca e l'altra che si compatta e poi prova ad uscire dalla pressione.

10.48 - Luperto toglie la casacca gialla e la passa a Ghoulam: il centrale gioca coi bianchi, il terzino fa il jolly.

10.43 - Nella partitina a possesso Luperto, Zielinski e Palmiero indossano la casacca gialla da 'jolly': i tre giocano con la squadra che ha il pallone, svolgendo la mansione di 'comodini' a cui appoggiarsi nella serie di passaggi.

10.40 - Comincia la partitina volta al possesso palla a campo ridotto.

10.30 - Lavoro tecnico in questa fase: gli azzurri si scambiano il pallone divisi in quattro gruppetti.

10.20 - Azzurri in campo per leggera corsa tra gli ostacoli sistemati dallo staff.

10.05 - Esercizi su posture nei pressi della palestra mentre il campo è già stato preparato dallo staff.

9.55 - Breve confronto con Ancelotti prima di partire con la seduta.

9.50 - Azzurri in campo. Il gruppo si dirige verso la palestra per la solita fase di attivazione con esercizi su forza ed equilibrio.

9.30 - Inglese non dovrebbe presentarsi perché in queste ore lascerà Dimaro per raggiungere Parma.

buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nell'undicesimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà la seduta degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti.