Lobotka bocciato dai quotidiani: "Fa la frittata del rigore e non si riprende più"

Mercoledì da dimenticare per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha procurato il rigore dopo un minuto e rimedia voti bassi sui quotidiani.

Voto 5 su La Gazzetta dello Sport

"Pronti, via e lo slovacco fa la frittata del rigore. Poi non trova mai tempi e spazi per le giocate".

Voto 5.5 per il Corriere dello Sport

"La «macchia» del rigore non va via neanche con la neve: il ritmo è basso, la presenza è pallida e intorno a sé non arriva un aiutino neanche con un Sos. Solo piccolissime vibrazioni".