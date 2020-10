Lozano rinato, il merito è di Gattuso: "E' un grande e mi ha messo a mio agio, lo ringrazio"

Se il Napoli può godersi un Hirving Lozano versione PSV, versione Messico e sicuramente non versione primo anno al Napoli, i ringraziamenti vanno a Rino Gattuso. Riportandolo sulla fascia, dopo il tentativo di Ancelotti di schierare il messicano al centro dell'attacco con Mertens o Milik, l'allenatore azzurro ha riportato il Chucky a grandi livelli e i quattro gol in campionato di quest'ultimo ne sono la piena certificazione. E Lozano non può far altro che dire 'Grazie' al suo allenatore: "Ringrazio Gattuso, è un grande, mi ha messo a mio agio", le sue parole riportate dal Corriere del Mezzogiorno.