Manfredi, nuovo sindaco di Napoli: "Ho già parlato con ADL, faremo il massimo per la squadra"

Gaetano Manfredi, neo sindaco di Napoli, ha commentato a Tv Luna le parole di De Laurentiis che si era complimentato con lui per il prestigioso traguardo: "Avere una squadra che vince è il miglior viatico per una città che riparte. Ho già parlato con De Laurentiis, ci siamo confrontati e dovremo fare il massimo per la squadra, avere un Napoli forte significa avere Napoli forte".