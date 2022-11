Messico, Lozano: "Il rigore non c'era, perdere sarebbe stato ingiusto. Contento per la prova"

Dopo lo 0-0 con la Polonia, l'attaccante del Messico e del Napoli Hirving Lozano ha parlato ai microfoni di TUDN.

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

Dopo lo 0-0 con la Polonia, l'attaccante del Messico e del Napoli Hirving Lozano ha parlato ai microfoni di TUDN: "Il rigore dato alla Polonia è generoso, per me non c'era. La cosa più importante è che abbiamo fatto una grande partita, ognuno di noi ha svolto il suo compito per bene. Mi congratulo con i miei compagni perché hanno dato tutto in campo. Dobbiamo giocare così, con e senza palla in entrambe le fasi abbiamo fatto bene. Sono contento".