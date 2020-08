Milik non vuole aspettare la Juve e apre alla Roma: si prospetta un maxi-affare con altre 3 pedine

Ormai è chiaro già da diverse settimane: Arkadiusz Milik lascerà il Napoli nel corso di questa finestra di mercato. Dopo aver più volte rifiutato il rinnovo di contratto, il club azzurro ha deciso di metterlo sulla lista trasferimenti. Sulle sue tracce c'è la Juventus, che però preferirebbe prelevarlo tra un anno a parametro zero, quando il suo accordo col Napoli sarà scaduto. A scriverlo è Raffaele Auriemma su Tuttosport:

"Dovesse essere questo il risvolto della faccenda, Madame potrebbe promettere a Milik di prenderlo tra un anno a parametro zero, ma il polacco se la sente di vivere una stagione da recluso tra tribuna e casa propria? Probabilmente no ed ecco che potrebbe alla fine accettare la proposta della nuova Roma di Friedkin, così da chiudere il cerchio di una operazione allargata, con Milik e Hysaj in giallorosso e la coppia Veretout-Under al Napoli, senza che nessuno dei due club versi nemmeno un euro".