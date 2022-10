Moviola Gazzetta toglie ogni dubbio: "Rigore netto su Kvaratskhelia"

Qualche sbavatura e una svista, ma nell’episodio più eclatante Abisso vede subito qualcosa che all’apparenza pare leggero ma che in effetti c’è

Qualche sbavatura e una svista, ma nell’episodio più eclatante Abisso vede subito qualcosa che all’apparenza pare leggero ma che in effetti c’è: il rigore di Bocchetti su Kvara. In una delle sue incursioni in area, il georgiano sterza e induce il difendente della Cremonese a entrare in contatto: la gamba sinistra di Bocchetti incoccia quella destra di Kvara che quindi perde la dinamicità dell’azione. Abisso decreta subito il penalty e il Var (Di Bello) conferma. Lo si legge sulla moviola de La Gazzetta dello Sport.