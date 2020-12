Nessuno come la Real in EL, Alguacil ha ragione: è la squadra che crea di più e subisce meno

"Siamo la squadra che ha creato di più in Europa League". Le parole di Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, sottolineando la superiorità della sua squadra in tutte le gare, non vinte solo per scarsa concretezza sotto porta, trovano conferma nelle statistiche dell'Europa League. La squadra di Alguacil è quella che crea più palle gol di tutti nella competizione, superando l'Arsenal con 19,6 tiri di media a partita contro 18.8 (il Napoli è nono con 15,2). La Real Sociedad è anche la squadra che subisce meno: 6 tiri subiti di media a partita, anche in questo caso prima nella competizione.