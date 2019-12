Non è in uscita chi gioca cinque partite consecutive da titolare

Lucas Torreira non è mai stato considerato un esubero dall'Arsenal. Stava giocando meno rispetto allo scorso anno ma era comunque considerato una pedina preziosa. Nelle ultime cinque partite è sempre partito titolare in campionato (otto volte nelle ultime nove) saltando solo gli ultimi dieci minuti della sfida col Manchester City. Della mediana resta un riferimento e per questo il Napoli s'è accorto presto delle difficoltà per acquistarlo. Ve ne parlammo (qui l'articolo) e l'arrivo di Arteta ha confermato le previsioni: Torreira, per i Gunners, resta un giocatore prezioso. Non è una riserva e neppure un calciatore considerato in uscita. Il Napoli ci ha provato e ci riproverà, lo considera perfetto per il 4-3-3 di Gattuso, lo aveva trattato già l'estate scorsa dopo aver ceduto Jorginho al Chelsea ma poi scelse di puntare solo su Fabian abbandonando ogni pista per il playmaker. Ora che quella casella è vuota, l'ex Samp è un nome che ritorna. Ma l'Arsenal non lo cede e per questo chiede tanto. Il Napoli, salvo sorprese, difficilmente sarà disposto ad accontentarla e ora punta deciso su Lobotka. Un altra vecchia fiamma...