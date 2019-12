Perché sarà difficile (ma non impossibile) strappare Torreira all'Arsenal

Lucas Torreira non è in uscita dall'Arsenal. Sta giocando meno rispetto all'anno scorso (quando collezionò 50 partite) ma resta un giocatore prezioso e dunque sarà difficile (ma non impossibile) strapparlo ai Gunners. Nelle ultime tre di campionato è sempre partito titolare, solo nell'ultima è stato sostituito al minuto 81 quando il City era in pieno controllo della gara. In totale l'ex centrocampista della Sampdoria, uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli, ha disputato 21 partite stagionali, è stato impiegato per 1177 minuti (solo sette hanno giocato più di lui), ha saltato appena tre gare di campionato anche se in molte è stato utilizzato solo nei minuti finali. Non è il calciatore indispensabile dell'ultimo anno, il suo primo in Premier League, ma non è neppure un esubero o una riserva fissa che aspetta gennaio per tornare a giocare.



NAPOLI SU TORREIRA. Non si tratta, dunque, di un'occasione di mercato. Non esattamente. Ma Torreira resta una possibilità concreta, sarebbe il tassello ideale da sistemare a ridosso dei difensori, il play moderno abile ad impostare ma utile soprattutto in fase passiva col suo dinamismo. Il Napoli lo aveva già trattato un anno fa, prima del suo trasferimento all'Arsenal, ora ci riprova consapevole delle difficoltà per convincere entrambi, il suo club e lo stesso calciatore. Che non ha pagato la recente staffetta in panchina: da Emery a Ljungberg il suo destino è rimasto lo stesso, nelle ultime sette di campionato ne ha giocate sei da titolare e per questo, oltre all'aspetto economico, sarà complicato acquistarlo. Ma non impossibile.