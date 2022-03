Nuovi problemi per Spalletti: con l'Atalanta c'è un altro titolare in forte dubbio

Non solo l'indisponibilità di Meret, Petagna e Di Lorenzo, che resterà fuori per un mese, e le squalifiche di Osimhen e Rrahmani.

Non solo l'indisponibilità di Meret, Petagna e Di Lorenzo, che resterà fuori per un mese, e le squalifiche di Osimhen e Rrahmani. Luciano Spalletti per la trasferta di Bergamo rischia di dover fare a meno di un altro pilastro dell'undici titolare. Stiamo parlando di Frank Anguissa, uscito con una smorfia di dolore dal match contro l'Udinese per poi saltare gli impegni decisivi col suo Camerun ufficialmente per un problema muscolare.

Una ricaduta?

Il Napoli non ha fornito aggiornamenti ufficiali in merito, ma dopo le due gare disputate con Verona e Udinese potrebbe trattarsi di una ricaduta agli adduttori (si era fermato dopo un quarto d'ora contro l'Inter) che gli avevano fatto saltare già le sfide a Cagliari, Lazio e Barcellona. Un problema che, anche se dovesse recuperare, porterebbe lo staff medico a gestirlo attentamente contro l'Atalanta.

Si tenterà il recupero

Almeno secondo le sensazioni che il centrocampista ha fatto trapelare sui social. "Facciamo di tutto per tornare il prima possibile", la didascalia di Anguissa alla storia Instagram che lo ritrae con un massaggiatore al lavoro sulla coscia interessata. Ad inizio della prossima settimana si capirà qualcosa di più preciso, ma Spalletti rischia di avere gli uomini contati anche in mediana.