"Odio la Juve", il caso del pm che indaga sui bianconeri: fu lui ad archiviare le precedenti indagini

Sul Corriere della Sera si scrive del caso mediatico che sta coinvolgente il magistrato Santoriello.

«Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero ovviamente sono antijuventino, contro i ladrocini in campo, e mi è toccato scrivere archiviazioni». Il magistrato, ora alla Dda, si riferiva all’indagine su presunte irregolarità nei bilanci bianconeri 2015 e 2016, ipotesi per la quale, non avendo trovato elementi, aveva chiesto appunto l’archiviazione. Come dire, tifo e diritto non si mischiano.

A scovare la clip (in un video di oltre 4 ore) è stato Antonello Pira, 34 anni, per tutti «Colpo Gobbo», nome del suo canale YouTube, incendiando i tifosi juventini sul web. Furiosi più per il verbo («odio») che per la residenza della passione