Osimhen a Dazn: "Voglio godermi questo momento, felice di essere tornato bene dopo l'infortunio"

Victor Osimhen, autore di una tripletta contro il Sassuolo e man of the match, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta dal Napoli per 4-0: "Faccio i complimenti alla squadra per questa vittoria, voglio continuare a godermi questo momento. Sono molto contento di essere tornato bene dopo l'infortunio, cerco di ottenere sempre più fiducia possibile con i compagni e con l'allenatore".

Il significato della lettera dopo i gol?

"Dedico la rete a mia figlia, è la mia vita e ogni volta che segno penso a lei".