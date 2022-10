Osimhen implacabile dal suo ritorno in campo: la media gol è spaventosa

Qualcuno davvero riteneva un problema il suo rientro, considerando lo score di Raspadori e Simeone. Victor li ha esposti alla brutta figura

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto troppo facile. Come ormai consuetudine, al Napoli bastano una ventina di minuti per chiudere i giochi anche col Sassuolo di Dionisi ed allungare a 13 la striscia record di vittorie consecutive in stagione. La squadra di Luciano Spalletti va semplicemente ad un'altra velocità di palleggio, rendendo sterile se non dannoso il pressing del Sassuolo che dopo pochi tocchi di Lobotka e compagni si ritrova già sfilacciato ad ogni azione e dopo pochi minuti l'obiettivo è quasi esclusivamente limitare i danni. Aggiungendo alla coralità del gioco anche un'ottima percentuale realizzativa, il Napoli in questa (lunga) fase sembra davvero ingiocabile, come da definizione di Dionisi alla vigilia.

Osimhen non si ferma più

Kvara offre un altro pomeriggio di puro show, firmando due assist in venti minuti e poi siglando un gol fantastico con un controllo fuori dal comune, ma la scena è per Victor Osimhen che si porta il pallone a casa chiudendo con la prima tripletta nei top 5 campionati europei. I primi due di puro opportunismo sotto porta, quello che spesso è stato indicato come suo punto debole, mettendo in rete da due passi dopo ottimi movimenti tra i centrali neroverdi. Nel terzo c'è tutta la sua falcata, ma anche lì aggiungendo un tocco sotto a rimarcare che il piede c'è eccome.

"Un problema" da un gol a partita

Qualcuno davvero riteneva un problema il suo rientro, considerando lo score di Raspadori e Simeone. Victor li ha esposti alla brutta figura segnando senza sosta dopo l'infortunio e dedicando alla sua bimba Hailey True ben 6 reti: gol all'Ajax, gol-vittoria al Bologna ed alla Roma e tripletta al Sassuolo. Lo score di Osimhen è di 8 gol in stagione in 730': un gol ogni 91'. Ma se consideriamo solo i 265' disputati dal suo rientro la media scende a un gol ogni 44 minuti. Qualcosa di incredibile che va ad incasellarsi in un collettivo che esalta ogni sua pedina.