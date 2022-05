Password social gestite dal club? Osimhen smentisce: "Notizie false"

L'attaccante nigeriano ha voluto chiarire che il contratto col club azzurro per la parte riguardante i diritti d'immagine non prevede la gestione dei profili social.

© foto di www.imagephotoagency.it

Password d'accesso ai propri profili social in possesso della SSCNapoli? "Notizie false": scrive Victor Osimhen, che ha smentito la notizia apparsa su Repubblica quest'oggi con un tweet. L'attaccante nigeriano ha voluto chiarire che il contratto col club azzurro per la parte riguardante i diritti d'immagine non prevede la gestione dei profili social. In una risposta ad un proprio follower il centravanti ha poi usato anche l'ironia per rafforzare la smentita: "Dissero che il Napoli aveva la mia password, che il Napoli poteva aiutarmi a postare perché ero un ragazzo che andava ancora all'asilo".