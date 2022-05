Repubblica - Password al club e ingaggio a salire: i dettagli del contratto di Osimhen

Victor Osimhen s’è legato al Napoli finché social non li separi, scrive il quotidiano Repubblica svelando alcuni dettagli del contratto

Victor Osimhen s’è legato al Napoli finché social non li separi, scrive il quotidiano Repubblica svelando alcuni dettagli del contratto del nigeriano che al momento della firma s’è impegnato a fornire le chiavi d’accesso dei propri profili social, cedendo al club il diritto di accedervi: "Il suo contratto prevede una retribuzione fissa di 4mln di euro fino al 30 giugno 2022. Per le prossime due stagioni invece guadagnerà 4,25 milioni netti e 4,5 nell’ultima. In più, al 10 febbraio 2021 ha incassato un corrispettivo una tantum di 672.736 euro"

DIRITTI DI IMMAGINE - "Victor si è dovuto impegnare a non rinnovare con Nike. Prolungare il contratto con Nike gli costerebbe carissimo: il doppio di quanto ha incassato per cedere i diritti d’immagine, ossia 1,8 milioni lordi (quindi ne dovrebbe 900mila euro)".