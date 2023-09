Quante partite salterà Rrahmani? Ecco i tempi di recupero: c'è speranza per il Real Madrid

Di solito per problemi del genere i tempi di recupero si attestano sui 10-15 giorni, ragion per cui Rrahmani dovrà saltare le prossime tre partite.

Nella partita di Champions League contro lo Sporting Braga Amir Rrahmani è stato costretto a dare forfait dopo meno di un quarto d'ora a causa di un risentimento muscolare. Gli esami effettuati oggi dal difensore kosovaro hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.

E' già cominciato l'iter riabilitativo, ma quanto ci vorrà per rivedere l'ex Verona in campo? Di solito per problemi del genere i tempi di recupero si attestano sui 10-15 giorni, ragion per cui Rrahmani dovrà saltare le prossime tre partite di campionato con Bologna, Udinese e Lecce. C'è speranza per un recupero entro il prossimo match di Champions, il 3 ottobre contro il Real Madrid al Maradona.