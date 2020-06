Rai - Milik ha detto sì alla Juve: il Napoli sceglierà l'erede del polacco tra 3 nomi

Arek Milik-Napoli, una storia che sembra ai titoli di coda. Il polacco, in scadenza di contratto il prossimo anno, per ora non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto e sulle sue tracce ci sono tanti club tra cui spicca la Juventus. Proprio il club bianconero - come riferisce l'esperto di mercato della RAI Ciro Venerato alla Domenica Sportiva - nelle prossime settimane tenterà di strappare il polacco al Napoli. Milik ha già scelto la Juventus, ma non sarà facile trattare con patron De Laurentiis

EREDE DI MILIK - Il Napoli, una volta ceduto il polacco - come riferisce l'esperto di mercato della RAI Ciro Venerato - punterà su uno tra Sardar Azmoun, Victor Osimhen o Donyell Malen