Ranking, il Napoli scende al 24esimo posto senza bonus qualificazione: sorpasso Inter

Il Napoli scivola al 24esimo posto del Ranking Uefa dopo l'ultimo turno che ha consegnato i primi bonus per i passaggi del turno in Champions ed Europa League. Senza il passaggio del turno - almeno ad oggi - il Napoli perde diverse posizioni, una di queste a favore dell'Inter che s'è qualificato (9 punti bonus) e completa una rincorsa partita già dalla finale d'Europa League mentre si avvicina anche l'Atalanta ora 25esima e sale anche la Lazio 29esima. Gli azzurri, però, con una vittoria sul Leicester e gli ulteriori 5 punti per la vittoria del gruppo si potrebbero riproporre in un colpo solo per la Top 20, fondamentale per la seconda fascia in caso di sorteggio Champions.

Ranking per club

1 Bayern 131.000

2 Man City 124.000

3 Liverpool 120.000

4 Chelsea 115.000

5 Real Madrid 111.000

6 PSG 108.000

Barcellona 108.000

8 Juventus 104.000

9 United 103.000

10 Atletico 93.000

11 Siviglia 88.000

12 Roma 85.000

13 Tottenham 83.000

14 Arsenal 80.000

15 Ajax 79.500

16 Porto 78.000

17 Borussia 76.000

18 Lipsia 73.000

19 Shakhtar 70.000

20 Lione 69.000

21 Inter 65.000

22 Villarreal 63.000

Salisburgo 63.000

24 Napoli 62.000

25 Atalanta 59.500

26 Sporting 54.500



29 Lazio 52.000

40 Milan 38.000