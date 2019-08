Real show, 3-1 al Celta e solo panchina per James: a segno anche Bale e Vazquez

Nonostante diverse assenze, solo panchina per James Rodriguez nel 3-1 all'esordio del Real Madrid sul campo del Celta Vigo. Nel primo tempo l'ha sbloccata Benzema, su assist di uno scatenato Bale, scelto da titolare da Zidane nel tridente con il francese e Vinicius jr. Nella ripresa nonostante un rosso forse eccessivo per Modric, il raddoppio di Kroos ed il tris di Vazquez subentrato poco prima. Spazio anche per Isco e Jovic, non per il colombiano che non s'è neanche scaldato e resta ancora ai margini, chiuso numericamente sia a centrocampo che come trequartista o esterno d'attacco.