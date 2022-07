Retroscena Gazzetta - Con questo acquisto, Spalletti potrebbe tornare al 4-2-3-1

A meno che, ed è questa una soluzione che piace al tecnico toscano, arrivasse un altro centravanti come Giovanni Simeone

Senza Mertens, con Dybala che ha scelto la Roma e Zielinski ritenuto più a suo agio come mezz’ala, Spalletti per il momento ha messo nel cassetto il 4-2-3-1 virando sul 4-3-3. Niente trequartista, o sottopunta che dir si voglia. A meno che, ed è questa una soluzione che piace al tecnico toscano, arrivasse un altro centravanti come Giovanni Simeone. Con lui, infatti, si potrebbe pensare al vecchio modulo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.