RILEGGI LIVE - Dimaro, Day 6: seduta mattutina, partitina a pressione, uscita difensiva e ripartenza. Maksimovic a parte

11.32 - Finisce qui anche questa seduta mattutina. La squadra lascia il campo. L'appuntamento è per oggi pomeriggio con un nuovo allenamento da seguire in diretta su Tuttonapoli.net.

11.30 - Vlad Chiriches lo scorso anno è stato fermo per tanto tempo a causa di un problema alla spalla. Per prevenire nuovi problemi in questo senso, il difensore rumeno sta svolgendo degli esercizi specifici. La stagione passata l'ex Tottenham è stato operato alla spalla.

11.22 - Ancelotti torna a lavorare sui cross degli esterni difensivi: i trequartisti vengono a prendersi il pallone, aprono ai terzini e questi ultimi fanno partire lo spiovente.

11.15 - Nell'altra metà campo esercitazione attacco contro difesa con i verdi che devono 'uscire' dopo il tocco del portiere mentre i bianchi prima vanno in pressione e poi lavorano sullo sviluppo della manovra.

11.10 - In funziona la spara-palloni che impegna i portieri in uscita con una sagoma al centro dell'area a complicare l'intervento.

11.00 - Non proprio a suo agio nell'uscita Tonelli. Soprattutto per questa esercitazione, che si basa sulle qualità tecnche dei difensori, sarà importante il rientro dei tanti nazionali:

10.50 - Si lavora sull'uscita difensiva tenendo conto della nuova regola che permette ai difensori di entrare in area al momento del tocco del portiere. Il Napoli esce con quattro difensori e due centrocampisti sulla pressione di 4 avversari. Una volta usciti dalla pressione,i due centrocampisti o i laterali proseguono sull'altra metà campo per una esercitazione offensiva con quattro giocatori d'attacco che in una sorta di ripartenza affrontano la linea difensiva, molto aggressiva e che affronta subito il portatore di palla.

10.46 - Breve pausa mentre Ancelotti ridistribuisce le pettorine per una esercitazione a porta grande.

10.40 - Durante le esercitazioni il preparatore dei portieri Nista si fa sentire col giovane Idasiak, talento 2002 della Primavera, per poi elogiarlo una volta seguite le sue indicazioni.

10.35 - Mentre continua la partitella a possesso nel campo ridotto, i portieri svolgono il solito lavoro personalizzato con i preparatori. In questo momento i quattro estremi difensori si allenano sulle prese basse da distanza ravvicinata.

10.30 - Maksimovic e Inglese lavorano a parte.

10.25 - Entra in scena il pallone con subito una partitella con due mini porte.

10.20 - Finisce la sessione in palestra e sulla pista d'atletica.

10.10 - Pronta la macchina spara-palloni che fa il suo esordio in questo ritiro per aumentare il livello delle esercitazioni dei portieri.

10.00 - Breve riunione tecnica tra Ancelotti e la squadra. Adesso la squadra è alle prese ancora una volta con gli esercizi posturali.

9.50 - La squadra entra in campo tra gli applausi del pubblico. Solita sessione iniziale in palestra.

Amici di Tuttonapoli.net, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nel sesto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà la seduta degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti.