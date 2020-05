Ripresa Serie A, fissato il via per il 13 giugno: stabilite anche le date della Coppa Italia

Importanti novità arrivano dalla riunione della Lega di Serie A sul fronte ripresa campionato. Durante l'assemblea - come riferisce il Corriere dello Sport - si è proposto di ricominciare il campionato a partire dal 13 o dal 20 giugno, con la prima data che ha raccolto maggiori consensi.

IL CALENDARIO - Dopo la riunione sui diritti tv, è iniziata l'assemblea con tutte e venti società di Serie A collegate in videocall. In caso dovesse esser confermata la data del 13 giugno per la ripartenza, la bozza di calendario prevede partite ogni 3-4 giorni fino alla conclusione del 2 agosto, con pause soltanto per disputare le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia, in calendario rispettivamente il 1° e il 22 luglio.