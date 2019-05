Sarri può rendere Hysaj bianconero: è un fedelissimo e chiederà alla Juve di acquistarlo

Maurizio Sarri è in pole position per la panchina della Juventus e, dovesse andare in porto l'operazione, non è da escludere che il tecnico toscano chieda al suo nuovo club di acquistare Elseid Hysaj dal Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, terzino albenese è un fedelissimo dell'allenatore di Figline, che non l'ha dimenticato e, una volta insediatosi in sella alla Vecchia Signora, potrebbe cercarlo o farlo cercare dalla società. Anche La Gazzetta dello Sport, sempre oggi in edicola, conferma l'indiscrezione e fa il nome dell'attuale esterno difensivo azzurro per la fascia della Juve.